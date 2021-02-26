Хендерсон перенёс операцию и выбыл минимум до апреля

Хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон перенес операцию в связи с повреждением паха, рапортует пресс-служба английского клуба.

Точные сроки восстановления 30-летнего полузащитника не называются. Отмечается, что Джордан не вернется на поле раньше апреля. Хендерсон травмировался по ходу недавнего домашнего поединка чемпионата Англии против «Эвертона» (0:2).

В нынешнем сезоне АПЛ хавбек принял участие в 21 матче, отметившись голом и результативной передачей.

После 25 туров «Ливерпуль» набрал 40 баллов и располагается лишь на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.