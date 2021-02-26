Абрахам решил покинуть «Челси»

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам задумался над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом информирует The Athletic.

Согласно данным издания, футболист решил подыскивать себе новую команду, поскольку «пенсионеры» решили продлить трудовое соглашение с опытным французским бомбардиром Оливье Жиру. Кроме того, «Челси» рассчитывает подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Если сделка состоится, то Абрахаму будет очень тяжело конкурировать за место в основном составе.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний форвард сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал ассист.