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Абрахам решил покинуть «Челси»

26 Февраля 2021, 13:17,

Форвард лондонского «Челси» Тэмми Абрахам задумался над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом информирует The Athletic.

Согласно данным издания, футболист решил подыскивать себе новую команду, поскольку «пенсионеры» решили продлить трудовое соглашение с опытным французским бомбардиром Оливье Жиру. Кроме того, «Челси» рассчитывает подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Если сделка состоится, то Абрахаму будет очень тяжело конкурировать за место в основном составе.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний форвард сыграл 20 матчей, забил шесть голов и отдал ассист.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Тэмми Абрахам
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