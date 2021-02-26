«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Реала»

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26 Февраля 2021, 11:50,
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Форвард Родриго, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Diario Gol.
Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с 20-летним бразильцем проявляет «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступает главным инициатором приглашения нападающего. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.
Родриго пополнил ряды «королевского» клуба летом 2019-го года. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «сливочных» 17 поединков, отметившись голом и шестью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго