Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Реала»

26 Февраля 2021, 11:50,

Форвард Родриго, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Diario Gol.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с 20-летним бразильцем проявляет «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступает главным инициатором приглашения нападающего. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Родриго пополнил ряды «королевского» клуба летом 2019-го года. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «сливочных» 17 поединков, отметившись голом и шестью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола