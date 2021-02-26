«Ливерпуль» заинтересовался форвардом «Реала»

Форвард Родриго, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Об этом информирует Diario Gol.

Согласно данным источника, заинтересованность в подписании контракта с 20-летним бразильцем проявляет «Ливерпуль». Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступает главным инициатором приглашения нападающего. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Родриго пополнил ряды «королевского» клуба летом 2019-го года. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «сливочных» 17 поединков, отметившись голом и шестью результативными передачами.