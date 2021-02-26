Алиссон опубликовал пост в соцсети после смерти отца

Бразильский голкипер Алиссон Бекер, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», опубликовал пост в социальной сети после смерти своего отца.

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Моя семья чувствует вашу любовь. Пусть господь благословит каждого из нас», - гласит сообщение 28-летнего футболиста в «Твиттере».

Ранее стало известно, что отец Алиссона был обнаружен мертвым в одном из водоемов на территории семейного ранчо. О причине смерти пока ничего неизвестно.

Соболезнования Бекеру выразили «Ливерпуль», «Рома» и многие известные футболисты.