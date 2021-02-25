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Лингард: «Пытаюсь делиться своим опытом и помочь «Вест Хэму»

25 Февраля 2021, 23:53,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», рассказал об адаптации в новом клубе.

«Очевидно, что сейчас я наслаждаюсь футболом. Ребята очень хорошо меня приняли в клубе. Я приехал сюда, чтобы выходить на поле каждую неделю, именно это и происходит.

Я играл за команду, которая выигрывала титулы, поэтому я понимаю, что такое менталитет победителя. Я пытаюсь делиться своим опытом и помочь «Вест Хэму», посмотрим, как высоко мы сможем забраться.

На данный момент вся команда уверена в себе, в каждом матче мы играем на победу», - цитирует Лингарда пресс-служба «молотобойцев».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард
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