«Рома» выразила соболезнования Алиссону

«Рома» выразила соболезнования голкиперу «Ливерпуля» Алиссону Бекеру в связи с гибелью отца.

«Приносим наши глубочайшие соболезнования. Все мысли клуба и фанатов связаны с тобой и твоей семьёй в это печальное время», - говорится в заявлении римского клуба в «Твиттере».

28-летний бразильский голкипер выступал за «Рому» с 2016 по 2018 год, за это время он успел сыграть шестьдесят четыре матча за итальянский клуб, в которых пропустил шестьдесят шесть голов. В июле 2018 года Алиссон перешёл в «Ливерпуль», сумма трансфера по версии портала Transfermarkt составила чуть больше шестидесяти миллионов евро.