«Сан-Паулу» выразил соболезнования Алиссону в связи с гибелью отца

Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» отреагировал на новость о смерти отца голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера.

«Мы с большой горечью узнали печальную новость о смерти Жозе Агостиньо Беккера, отца вратарей Алиссон и Мюриэля. Приносим наши соболезнования двум футболистам и их семьям. Посылаем лучи добра», - говорится в заявлении бразильского клуба в «Твиттере».

26-летний Алиссон является воспитанником «Интернасионала», за который он выступал до 2016 года, а затем перешёл в «Рому» за восемь миллионов евро. За «Ливерпуль» же бразильский голкипер играет с июля 2018 года, а его контракт с английским клубом будет действовать ещё три с половиной сезона.