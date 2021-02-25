​Грановская выступала за возвращение Сарри в «Челси», но Абрамович не позволил

Журналист RAI Чиро Венерато поделился информацией по поводу известного тренера Маурицио Сарри. В эфире Radio Kiss Kiss представитель СМИ заявил, что Сарри может вернуться в «Наполи». Президент клуба Аурелио де Лаурентис якобы уже связывался с тренером.

Также Венерато рассказал о том, что в январе Сарри мог вернуться в «Челси». За возвращение итальянца после увольнения Фрэнка Лэмпарда выступала директор клуба Марина Грановская, но владелец «пенсионеров» Роман Абрамович не позволил этому свершиться. По данным журналиста, Сарри был готов снова занять тренерское кресло в «Челси».