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​Грановская выступала за возвращение Сарри в «Челси», но Абрамович не позволил

25 Февраля 2021, 18:14,

Журналист RAI Чиро Венерато поделился информацией по поводу известного тренера Маурицио Сарри. В эфире Radio Kiss Kiss представитель СМИ заявил, что Сарри может вернуться в «Наполи». Президент клуба Аурелио де Лаурентис якобы уже связывался с тренером.

Также Венерато рассказал о том, что в январе Сарри мог вернуться в «Челси». За возвращение итальянца после увольнения Фрэнка Лэмпарда выступала директор клуба Марина Грановская, но владелец «пенсионеров» Роман Абрамович не позволил этому свершиться. По данным журналиста, Сарри был готов снова занять тренерское кресло в «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Наполи, Маурицио Сарри, Роман Абрамович, Марина Грановская
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