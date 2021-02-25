Отец голкипера «Ливерпуля» Алиссона найден мёртвым

У голкипера сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссона Бекер произошло горе в семье, об этом рапортует инсайдер Карлос Ласерда посредством «Твиттера».

Как информирует журналист, отец футболиста отправился к водоему на территории своих владений, после чего не вернулся. На место были вызваны спасатели, однако до конца дня отца Бекера не нашли. Уже утром его тело было обнаружено. Причина смерти не уточняется.

Напомним, что 28-летний вратарь выступает в составе «Ливерпуля» с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бекер провел 21 матч, в которых пропустил 24 гола.