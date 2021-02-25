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Отец голкипера «Ливерпуля» Алиссона найден мёртвым

25 Февраля 2021, 10:25,

У голкипера сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссона Бекер произошло горе в семье, об этом рапортует инсайдер Карлос Ласерда посредством «Твиттера».

Как информирует журналист, отец футболиста отправился к водоему на территории своих владений, после чего не вернулся. На место были вызваны спасатели, однако до конца дня отца Бекера не нашли. Уже утром его тело было обнаружено. Причина смерти не уточняется.

Напомним, что 28-летний вратарь выступает в составе «Ливерпуля» с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бекер провел 21 матч, в которых пропустил 24 гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алиссон Бекер
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Комментарии (1)
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Tytus
25 Февраля 2021, 11:19

Кто-то очень нехороший проклял Ливерпуль.

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