​Анхелиньо: «Гвардиола убил меня и мою уверенность»

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24 Февраля 2021, 18:16,
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Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо высказался по поводу того факта, что ему не удалось заиграть в составе «Манчестер Сити».
«Гвардиола убил меня и мою уверенность в себе. После возвращения из аренды в ПСВ он оценил меня только по двум тренировочным матчам и больше не предоставил реальных шансов. Так что я был счастлив перейти в «РБ Лейпциг». Теперь я являюсь неотъемлемой частью клуба», - приводит слова Анхелиньо Bild.
В сезоне 2020/2021 Анхелиньо провёл за «РБ Лейпциг» тридцать один матч в различных соревнованиях. На счету испанского футболиста восемь голов и одиннадцать голевых передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, РБ Лейпциг, Анхелиньо
хороший защитник, согласен, недооценили его в МанСити. Реальная конкуренция немолодому Альбе в сборной
Защитник «РБ Лейпцига» Анхелиньо, на счету испанского футболиста восемь голов и одиннадцать голевых передач на партнёров...
где то плачет один кокорин...)))