​Ван Дейк начал тренироваться с мячом

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы колена, полученной осенью. В среду пресс-служба мерсисайдского клуба опубликовала несколько фотографий. На них видно, что ван Дейк уже занимается на поле, причём с мячом.

@VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq