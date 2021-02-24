Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ван Дейк начал тренироваться с мячом

24 Февраля 2021, 17:40,

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы колена, полученной осенью. В среду пресс-служба мерсисайдского клуба опубликовала несколько фотографий. На них видно, что ван Дейк уже занимается на поле, причём с мячом.

 

 

В начале февраля главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявлял, что вряд ли ван Дейк сможет сыграть до конца нынешнего сезона.

В сезоне 2020/2021 ван Дейк успел провести восемь матчей и забить один гол. Отсутствие голландского защитника в центре обороны больно ударило по «Ливерпулю», особенно на фоне травм других защитников.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола