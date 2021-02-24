​Ван Дейк начал тренироваться с мячом

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24 Февраля 2021, 17:40,
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы колена, полученной осенью. В среду пресс-служба мерсисайдского клуба опубликовала несколько фотографий. На них видно, что ван Дейк уже занимается на поле, причём с мячом.
@VirgilvDijk continuing to work his way back to full fitness. pic.twitter.com/1HGSJK6RZq— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021
One step at a time, @VirgilvDijk pic.twitter.com/K3tPBaF5TD— Liverpool FC (@LFC) February 24, 2021
В начале февраля главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявлял, что вряд ли ван Дейк сможет сыграть до конца нынешнего сезона.
В сезоне 2020/2021 ван Дейк успел провести восемь матчей и забить один гол. Отсутствие голландского защитника в центре обороны больно ударило по «Ливерпулю», особенно на фоне травм других защитников.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Виргил Ван Дейк