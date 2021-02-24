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​Байи: «О безразличии Погба говорят только те, кто его не знают»

24 Февраля 2021, 16:42,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи высказался по поводу хавбека Поля Погба, который часто оказывается под шквалом критики.

«В отношении Погба устоялся такой имидж, будто бы ему всё равно, будто бы он не сконцентрирован на футболе. Но на самом деле он совсем не такой. Он очень профессионален, он очень много работает. О безразличии Погба говорят только те, кто его не знают. Это неправда. Прежде всего, он очень трудолюбивый и профессиональный футболист», - рассказал Байи в интервью на YouTube-канале журналиста Гиллема Балаге.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Поль Погба забил четыре гола и отдал три голевых паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Эрик Байи
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Комментарии (1)
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make1972
24 Февраля 2021, 17:46
я точно знаю он уже совсем не играет и не бегает по полю а ходить кто кто-нибудь посмотрите вообще не бегают а ходят
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