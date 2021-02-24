Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Мане: «В АПЛ всё кончено, попробуем выиграть Лигу чемпионов»

24 Февраля 2021, 16:24,

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане высказался по поводу целей команды на оставшуюся часть сезона.

«В начале сезона нашими целями были победа в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и кубковых турнирах. Сейчас могу сказать, что в АПЛ всё кончено, потому что отрыв слишком велик [19 очков – прим.]. Не хочу говорить, что мы сдались, но «Манчестер Сити» в отличной форме. Наша цель в чемпионате – финишировать в четвёрке.

Также мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Знаем, что это непросто, ведь нам придётся обыгрывать лучшие команды Европы. Но мы готовы. Давайте попробуем выиграть Лигу чемпионов», - рассказал Мане ESPN Brasil.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Садио Мане
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