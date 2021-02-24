​Мане: «В АПЛ всё кончено, попробуем выиграть Лигу чемпионов»

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24 Февраля 2021, 16:24,
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Форвард «Ливерпуля» Садио Мане высказался по поводу целей команды на оставшуюся часть сезона.
«В начале сезона нашими целями были победа в Лиге чемпионов, Премьер-лиге и кубковых турнирах. Сейчас могу сказать, что в АПЛ всё кончено, потому что отрыв слишком велик [19 очков – прим.]. Не хочу говорить, что мы сдались, но «Манчестер Сити» в отличной форме. Наша цель в чемпионате – финишировать в четвёрке.
Также мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Знаем, что это непросто, ведь нам придётся обыгрывать лучшие команды Европы. Но мы готовы. Давайте попробуем выиграть Лигу чемпионов», - рассказал Мане ESPN Brasil.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Садио Мане