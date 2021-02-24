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​Хендерсон рискует пропустить остаток сезона

24 Февраля 2021, 15:36,

Травма паха, полученная полузащитником «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном в дерби против «Эвертона», может оказаться достаточно серьёзной. Об этом на своих страницах пишет The Athletic.

По данным источника, в лучшем случае Хендерсон не поможет «Ливерпулю» на протяжении четырёх – шести недель, а в худшем – не сможет сыграть до конца сезона.

Отметим, что из-за серьёзных кадровых проблем в последнее время Хендерсон выступал на позиции центрального защитника. Всего в этом сезоне капитан «Ливерпуля» провёл двадцать восемь матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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