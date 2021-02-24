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«Лестер» задумался над покупкой Лингарда

24 Февраля 2021, 13:53,

Атакующий полузащитник Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», попал в сферу интересов «Лестера», информирует Eurosport.

Руководство «лис» рассмотрит возможность приобретения 28-летнего вингера в летнее трансферное окно, если игрок продолжит показывать результативный футбол в стане «молотобойцев».

Напомним, что в январе «Вест Хэм» арендовал Лингарда у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Джесси провел четыре матча за столичный коллектив, отметившись тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Джесси Лингард
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