«Лестер» задумался над покупкой Лингарда

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24 Февраля 2021, 13:53,
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Атакующий полузащитник Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», попал в сферу интересов «Лестера», информирует Eurosport.
Руководство «лис» рассмотрит возможность приобретения 28-летнего вингера в летнее трансферное окно, если игрок продолжит показывать результативный футбол в стане «молотобойцев».
Напомним, что в январе «Вест Хэм» арендовал Лингарда у «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Джесси провел четыре матча за столичный коллектив, отметившись тремя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Джесси Лингард