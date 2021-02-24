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«ПСЖ» намерен подписать Льориса

24 Февраля 2021, 12:18,

Вратарь Уго Льорис, скорее всего, покинет лондонский «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Согласно данным Daily Mail, новым мместом работы 34-летнего француза может стать «ПСЖ», который готов предложить контракт голкиперу.

Действующее соглашение Уго с английским клубом рассчитано до лета 2022-го года. «Шпоры» могут продать вратаря, чтобы не отпускать его бесплатно в следующем году.

В случае, если Льорис покинет «Тоттенхэм», лондонцы предпримут попытку подписать Ника Поупа («Бёрнли»).

Уго защищает цвета столичной команды с 2012-го года. В текущем сезоне Премьер-лиги голкипер провел 24 матча и пропустил 27 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Уго Льорис, Трансферы футбола - лето 2021
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