«Челси» выделит 300 млн евро на трансферы, главная цель - Холанн

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24 Февраля 2021, 08:17,
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Руководство лондонского «Челси» собирается взорвать трансферный рынок грядущим летом. Об этом информирует Tuttomercatoweb.
Согласно данным источника, владелец «пенсионеров» Роман Абрамович готов выделить на приобретение новых футболистов 300 миллионов евро. Главной целью английского топ-клуба является норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию».
Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» одолел мадридский «Атлетико» со счетом 1:0. В английской Премьер-лиге «пенсионеры» занимают пятое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021