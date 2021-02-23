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«Брайтон» подписал новый контракт с Робертом Санчесом

23 Февраля 2021, 21:59,

Вратарь «Брайтона» Роберт Санчес подписал новый контракт с клубом до лета 2015 года. 23-летний испанец дебютировал в английской Премьер-лиге в ноябре против «Тоттенхэма» и провел уже 14 матчей в топ-дивизионе, при этом в шести случаях отстояв на ноль.

- Он быстро адаптировался к лиге, и мы верим, что у его есть все качества для того, чтобы вырасти в голкипера топ-уровня, - приводит слова главного тренера команды Грэма Поттера ВВС.

Добавим, что Роберт Санчес является воспитанником «Леванте», откуда в 15-летнем возрасте переехал в «Брайтон». Его трансферная стоимость на сегодняшний день оценивается в 150 тысяч евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Брайтон, Роберт Санчес
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