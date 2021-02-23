​Моуринью: «Хочу войти в историю «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о своей эволюции как тренера.

«Слава Богу, я сейчас не тот тренер, которым был. Слава Богу, потому что если вы не эволюционируете… Надеюсь, и вы считаете себя лучшим журналистом, чем десять лет назад или раньше.

В течение карьеры у меня иногда возникали проблемы, не связанные с результатами. Как вы знаете, у меня было не так много плохих результатов. Но раньше я гораздо более эмоционально реагировал на повседневные проблемы, которые часто возникают в клубах. Из-за этого у меня происходили конфликты. Приведу пример: я покинул «Челси» в статусе чемпиона. Я был чемпионом, но ушёл.

С опытом вы лучше справляетесь с негативными моментами. Я спокоен. Я контролирую эмоции и умею переключаться. Моя природа не изменилась – я не люблю проигрывать. Но зрелость помогает мне справляться. Я чувствую себя уверенно. Я верю, что мы станем лучше, и что я войду в историю «Тоттенхэма» по хорошей причине, а не по плохой», - цитирует Моуринью ESPN.