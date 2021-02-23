Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола оценил влияние фэнтази-футбола на клубы

23 Февраля 2021, 18:19,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в «Астон Вилле». В клубе запретили своим футболистам играть в фэнтази-футбол на фоне утечки информации о травме Джека Грилиша. Утечка может быть связана с тем, что некоторые игроки «вилланов» убрали Грилиша из своих команд в фэнтази. Речь идёт о виртуальной игре, где каждый может выбрать команду и получать очки за действия реальных игроков в матчах.

«Я знаю, что футболисты играют в такие игры, но я не знаю, что такое фэнтази-футбол. Я никогда в это не играл, а вчера впервые услышал об этом на Sky.

Иногда тренер выбирает состав, а футболисты рассказывают об этом своим друзьям в других клубах. Это неэтично и непрофессионально, но иногда это случается. Невозможно всё контролировать», - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола