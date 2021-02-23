Гвардиола оценил влияние фэнтази-футбола на клубы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в «Астон Вилле». В клубе запретили своим футболистам играть в фэнтази-футбол на фоне утечки информации о травме Джека Грилиша. Утечка может быть связана с тем, что некоторые игроки «вилланов» убрали Грилиша из своих команд в фэнтази. Речь идёт о виртуальной игре, где каждый может выбрать команду и получать очки за действия реальных игроков в матчах.

«Я знаю, что футболисты играют в такие игры, но я не знаю, что такое фэнтази-футбол. Я никогда в это не играл, а вчера впервые услышал об этом на Sky.

Иногда тренер выбирает состав, а футболисты рассказывают об этом своим друзьям в других клубах. Это неэтично и непрофессионально, но иногда это случается. Невозможно всё контролировать», - цитирует Гвардиолу Daily Mail.