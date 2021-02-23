​Игроки «Тоттенхэма» недовольны методами Моуринью

После поражения в дерби против «Вест Хэма» Жозе Моуринью отметился фразой о том, что его методы не уступают методам ни одного тренера в мире. Впрочем, футболисты «Тоттенхэма» придерживаются много мнения.

The Athletic, ссылаясь на источники в раздевалке лондонской команды, сообщает о том, что некоторые футболисты недовольны методами Моуринью. Они считают подход португальского тренера слишком оборонительным и чересчур сосредоточенным на сопернике. Плюс игрокам не нравится низкая интенсивность тренировок.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает только девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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