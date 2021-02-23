​В Англии рассказали об аномальном показателе «Брайтона»

«Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но положение команды могло бы быть более комфортным, если бы она лучше реализовывала свои моменты. Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают, что «чайки» в этом чемпионате Англии не выиграли сразу семь матчей, в которых их показатель ожидаемых голов (xG) был хотя бы на 1,0 больше, чем аналогичный показатель соперника. В таких играх «Брайтон» добился пяти ничьих и дважды проиграл.

Если брать остальные команды Премьер-лиги, которые в матчах превосходили соперника по xG хотя бы на 1,0, то второй худший результат у «Астон Виллы», не выигравшей четыре таких матча.

Показатель «Брайтона» Opta называет аномальным.