Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В Англии рассказали об аномальном показателе «Брайтона»

23 Февраля 2021, 14:37,

«Брайтон» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, но положение команды могло бы быть более комфортным, если бы она лучше реализовывала свои моменты. Эксперты футбольной статистики из Opta сообщают, что «чайки» в этом чемпионате Англии не выиграли сразу семь матчей, в которых их показатель ожидаемых голов (xG) был хотя бы на 1,0 больше, чем аналогичный показатель соперника. В таких играх «Брайтон» добился пяти ничьих и дважды проиграл.

Если брать остальные команды Премьер-лиги, которые в матчах превосходили соперника по xG хотя бы на 1,0, то второй худший результат у «Астон Виллы», не выигравшей четыре таких матча.

Показатель «Брайтона» Opta называет аномальным.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Брайтон
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