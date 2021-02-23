«Тоттенхэм» определился с фаворитом на замену Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» определился с фаворитом на пост главного тренера команды в случае увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью.

Согласно информации The Telegraph, приоритетным кандидатом для английского клуба является наставник «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Источник отмечает, что если команда не исправит турнирное положение, то отставка Моуринью в конце сезона вполне вероятна.

В настоящий момент «Тоттенхэм» с 36 очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате Англии подопечные Моуринью сыграют на своем поле против «Бёрнли» 28-го февраля.