Бьелса ответил на вопрос о новом контракте с «Лидсом»

Рулевой «Лидса» Марсело Бьелса ответил на вопрос о возможном продлении трудового договора с английским клубом.

«Может сложиться впечатление, что руководство предлагает мне контракт, а я откладываю принятие решения. Однако я ни в коем случае не ставлю себя выше клуба. Я не буду рассматривать другие предложения, пока на завершу работу с «Лидсом». Поэтому не может быть речи о спекуляциях с моей стороны. Если клубу нужно мое решение, я отвечу в конце сезона», - приводит слова аргентинского тренера Sky Sports.

По итогам 24 туров «Лидс» набрал 32 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.