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Фердинанд: «Лингарду пора забыть о «Манчестер Юнайтед»

23 Февраля 2021, 10:26,

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о будущем атакующего полузащитника Джесси Лингарда, ныне выступающего в составе лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.

«Думаю, Лингарду пора забыть о «Манчестер Юнайтед». Нужно закрыть эту главу карьеры. Сейчас мы видим его радостное лицо, когда он играет за «Вест Хэм». К нему вернулась уверенность, появился блеск в глазах. Джесси моментально влился в команду. Ему не нужно возвращаться в «Юнайтед», там он будет на вторых ролях», - цитирует Ферлинанда Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний вингер сыграл за «молотобойцев» четыре матча и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рио Фердинанд, Джесси Лингард
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