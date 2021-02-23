Фердинанд: «Лингарду пора забыть о «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о будущем атакующего полузащитника Джесси Лингарда, ныне выступающего в составе лондонского «Вест Хэма» на правах аренды.

«Думаю, Лингарду пора забыть о «Манчестер Юнайтед». Нужно закрыть эту главу карьеры. Сейчас мы видим его радостное лицо, когда он играет за «Вест Хэм». К нему вернулась уверенность, появился блеск в глазах. Джесси моментально влился в команду. Ему не нужно возвращаться в «Юнайтед», там он будет на вторых ролях», - цитирует Ферлинанда Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 28-летний вингер сыграл за «молотобойцев» четыре матча и забил три гола.