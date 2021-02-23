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«Арсенал» подыскивает нового голкипера

23 Февраля 2021, 09:59,

Руководство лондонского «Арсенала» планирует усилить вратарскую линию команды, об этом информирует todofichajes. «Канониры» подыскивают нового резервного голкипера.

Согласно данным источника, в поле зрения столичного клуба попал вратарь Фредди Вудман, ныне выступающий на правах аренды за «Суонси». Контракт футболиста принадлежит «Ньюкаслу».

«Сороки» хотели сделать Вудмана основным голкипером в следующем сезоне, но будут готовы продать с игрока, если поступит выгодное предложение.

После 25 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 34 балла и располагается лишь на десятом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Фредди Вудман
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Комментарии (1)
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Tytus
23 Февраля 2021, 12:13

Серьёзно? И что же это за todofichajes, который о подобном информирует?

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