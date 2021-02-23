«Арсенал» подыскивает нового голкипера

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23 Февраля 2021, 09:59,
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Руководство лондонского «Арсенала» планирует усилить вратарскую линию команды, об этом информирует todofichajes. «Канониры» подыскивают нового резервного голкипера.
Согласно данным источника, в поле зрения столичного клуба попал вратарь Фредди Вудман, ныне выступающий на правах аренды за «Суонси». Контракт футболиста принадлежит «Ньюкаслу».
«Сороки» хотели сделать Вудмана основным голкипером в следующем сезоне, но будут готовы продать с игрока, если поступит выгодное предложение.
После 25 туров Премьер-лиги «Арсенал» набрал 34 балла и располагается лишь на десятом месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Фредди Вудман
Серьёзно? И что же это за todofichajes, который о подобном информирует?