Бельерин готов покинуть «Арсенал», защитником интересуется «ПСЖ»

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23 Февраля 2021, 09:25,
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Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского «ПСЖ», об этом информирует CBS Sports.
Согласно информации источника, испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к 25-летнему игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.
Кроме «ПСЖ", заинтересованность в подписании Бельерина проявляют «Ювентус» и «Барселона».
В текущем сезоне АПЛ Эктор провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Эктор Бельерин, Трансферы футбола - лето 2021
Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин находится в сфере интересов Барселоны ровно столько, сколько играет в Арсенале. Но ни разу не было конкретного предложения.