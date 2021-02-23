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Бельерин готов покинуть «Арсенал», защитником интересуется «ПСЖ»

23 Февраля 2021, 09:25,

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского «ПСЖ», об этом информирует CBS Sports.

Согласно информации источника, испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к 25-летнему игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Кроме «ПСЖ", заинтересованность в подписании Бельерина проявляют «Ювентус» и «Барселона».

В текущем сезоне АПЛ Эктор провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Эктор Бельерин, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Tytus
23 Февраля 2021, 12:10

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин находится в сфере интересов Барселоны ровно столько, сколько играет в Арсенале. Но ни разу не было конкретного предложения.

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