Бельерин готов покинуть «Арсенал», защитником интересуется «ПСЖ»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского «ПСЖ», об этом информирует CBS Sports.

Согласно информации источника, испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к 25-летнему игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Кроме «ПСЖ", заинтересованность в подписании Бельерина проявляют «Ювентус» и «Барселона».

В текущем сезоне АПЛ Эктор провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.