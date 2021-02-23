Фернандиньо отреагировал на информацию о предложении стать помощником Гвардиолы

Опытный бразильский хавбек Фернандиньо отреагировал на информацию о возможном назначении помощником главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Все мои мысли о «Манчестер Сити». Знаю, насколько я важен для команды. Приму решение о своем будущем по окончании сезона. Я был польщен предложением стать ассистентом Гвардиолы. Меня здесь уважают, но пока я не принял окончательного решения», - передает слова 35-летнего футболиста портал Goal.

Напомним, что бразильский хавбек защищает цвета английского коллектива с 2013-го года. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2021-го года.