​Нет времени объяснять: Два шага, что спасут «Ливерпуль»

196 очков за два чемпионата Премьер-лиги, чемпионский титул, трофей Лиги чемпионов… Казалось, остановить этот «Ливерпуль» невозможно. Однако с наступлением 2021-го года в округах «Энфилда» грянул серьёзный кризис. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к команде Юргена Клоппа.

Пример «Ливерпуля» наглядно демонстрирует, что в футболе нет ничего постоянного. Команда Юргена Клоппа выдала два шикарных сезона, но теперь в обществе фанатов мерсисайдцев восторг сменился если не на отчаяние, то на уныние уж точно. «Красные» не проигрывали в Премьер-лиге на «Энфилде» на протяжении трёх лет и девяти месяцев в течение шестидесяти восьми матчей, но теперь они имеют серию домашних поражений в чемпионате из четырёх игр. Что же случилось с «Ливерпулем»?

Юрген Клопп, как и многие его коллеги, любит жаловаться на обстоятельства. Если регулярное недовольство немецкого тренера английской ветреной погодой может вызывать улыбки и юмор, то высказывания по поводу травм – вполне себе серьёзный аргумент. «Ливерпулю» действительно очень не везёт с травмированными. И дело не только в потере на долгий срок глыбы в лице Виргила ван Дейка, обеспечивающего высокий уровень надёжности у своих ворот. Дело в целой серии травм, особенно остро коснувшейся центра обороны, где Клоппу приходится использовать номинальных игроков центра поля.

Но не только травмы привели «Ливерпуль» к текущему кризисному состоянию. Глядя на сегодняшних мерсисайдцев, складывается твёрдое ощущение, что команда банально наелась. В действиях подопечных Юргена Клоппа стало меньше огонька и драйва, пропала былая лёгкость и уверенность. Раньше футболисты буквально порхали на поле, а теперь игра даётся им с трудом. Раньше команда будто бы играла, потому что ей хочется, а теперь – потому что надо.

Некоторые фанаты «Ливерпуля» уже начали говорить о необходимости менять Юргена Клоппа на другого тренера. Такую часть поклонников мерсисайдцев Гари Линекер назвал сумасшедшими. Клопп остаётся высококлассным специалистом, и снимать его с должности после первого же кризиса было бы глупо. Было понятно, что «Ливерпуль» не сможет набирать под сотню очков ежегодно. Так какие же шаги спасут мерсисайдцев?

Шаг номер один – моральная перезагрузка. После двух успешных сезонов футболисты «Ливерпуля» явно потеряли голод к футболу и морально устали. Это достаточно важный момент для команды, которая зависима от энергетики. Так называемый фактор Клоппа, когда немец за счёт своих эмоций мог зарядить команду на подвиги, в последнее время сошёл на нет. Плюс нет известного фактора переполненного «Энфилда», который тоже давал нужные эмоции.

Перезагрузиться по ходу нынешнего сезона «Ливерпулю» будет непросто, учитывая плотный график, когда команда будет продолжать проводить по два матча в неделю. Но, возможно, Клопп сможет подобрать какой-то рецепт.

Шаг номер два относится к долгосрочной перспективе и связан он с трансферным рынком. «Ливерпулю» нужно углублять свой состав, чтобы проще справляться с ситуациями, когда какой-то ведущий футболист вылетает из строя. Команде явно нужен центральный защитник высокого уровня, который бы создал с Виргилом ван Дейком мощную связку и в нужный момент мог бы заменить последнего. Команде явно нужна здоровая конкуренция на флангах обороны, чтобы Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд держали планку. В общем, клубу есть над чем поработать, какая-то небольшая перестройка явно назревает.

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки в Премьер-лиге, но ещё имеет шанс завершить сезон с трофеем. Возможно, Лига чемпионов станет для команды Юргена Клоппа той нужной искрой, которая снова разожжёт огонь в сердцах футболистов.

Алексей Антоненко