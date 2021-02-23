Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о переломном моменте в сезоне.

«Мы начали сезон не очень хорошо, после нескольких поражений я решил поговорить с парнями, потому что нам нужно было что-то поменять. Я попытался донести до команды, что мы представляем великий клуб, болельщики ждали от нас побед, это был очень откровенный разговор.

Та беседа останется между нами, но с того момента результаты изменились, мы начали побеждать. Парни почувствовали, что я искренне хочу успехов, конечно, их это зацепило», - цитирует опытного бразильского полузащитника City Xtra.