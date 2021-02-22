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Хамес: «Я счастлив в «Эвертоне»

22 Февраля 2021, 22:17,

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес опроверг информацию о том, что он планирует покинуть английский клуб.

«Я счастлив в «Эвертоне». Это новый этап моей карьеры. Мне почти тридцать лет, но я чувствую себя хорошо. Все складывается прекрасно.

В какой футбол хочет играть «Эвертон»? Мы просто хотим побеждать. Есть игры, в которых всё складывается хорошо, а иногда случается, что дела идут не так, как этого хочется. Многие делают упор на физику, некоторым командам не хватает класса, они много фолят, мы же всегда настроены на победу», - цитирует Родригеса Marca.

29-летний колумбиец сыграл двадцать один матч за «Эвертон» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал восемь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Хамес Родригес
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