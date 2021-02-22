​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью

«Тоттенхэм» переживает спад, что находит отражение в турнирной таблице Премьер-лиги – команда откатилась на девятое место. После воскресного поражения от «Вест Хэма» Жозе Моуринью заявил, что его тренерские методы по-прежнему не уступают ни одному специалисту в мире. Так остаётся ли Особенный в числе топовых тренеров? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает текущий статус португальца.

Имя Жозе Моуринью вызывает разные эмоции. Одних португалец раздражает своей высокомерностью, другие же восхищаются его умением превратить самую банальную пресс-конференцию в яркое шоу. Относиться к Моуринью как к человеку можно по-разному, но если говорить о тренерских качествах, то трудно поспорить с тем, что Жозе имеет статус топ-тренера. Это факт. Если кто сомневается – посмотрите на количество титулов, которые завоевал Моуринью в своей тренерской карьере.

Конечно, всегда найдутся особо одарённые представители общества любителей футбола, для которых титулы ничего не значат, и которые с пеной у рта будут говорить что-то вроде «Да пускай Моуринью попробует выиграть Лигу чемпионов с «Чарльтоном», и тогда посмотрим». Такие люди живут в своём мире и оценивают тренеров по каким-то своим критериям. Спорить с ними сложно, ведь аргументы летят мимо, а порой и провоцируют агрессию.

Имя в Европе Жозе Моуринью себе сделал отнюдь не под крылом Романа Абрамовича в «Челси», а раньше. Будучи ещё молодым и перспективным тренером, Моуринью привёл «Порту» к победам в Кубке УЕФА и Лиге чемпионов за два сезона, не говоря уже о двух чемпионских титулах в Примейре. Приступив к работе в топ-клубах, Жозе запомнился главным образом тремя чемпионскими титулами с «Челси», одним чемпионским титулом с «Реалом» и фантастическим треблом с «Интером». Можно ли все эти успехи объяснить лишь имеющимися в распоряжении Моуринью футболистами? Особо одарённые из прошлого абзаца скажут, что можно, но если говорить объективно, то, конечно, нельзя.

Футбол Моуринью часто называют скучным и чересчур оборонительным. Но не стоит забывать, что «Реал» под руководством Особенного в сезоне 2011/2012 забил 121 гол в испанском чемпионате. Этот рекорд до сих пор никто не побил. Подход Моуринью построен на его стремлении поставить такой футбол, при котором каждый футболист и команда в целом будут наиболее эффективными. Если бы «Интер» в сезоне 2009/2010 играл открыто, то шансов пройти «Барселону» в Лиге чемпионов у команды было бы гораздо меньше.

Современный футбольный мир достаточно суров, и былые достижения здесь мало кого интересуют. Справедливо задавать вопрос о том, остаётся ли Жозе Моуринью в числе топовых тренеров. Мой ответ – да. Португалец неплохо поработал с «Манчестер Юнайтед», выиграл Лигу Европы и Кубок лиги, а также привёл команду ко второму месту в Премьер-лиге. Конечно, для такого славного клуба, как «Манчестер Юнайтед», этого недостаточно, но могли ли «красные дьяволы» навязать борьбу за титул «Манчестер Сити»? Едва ли. Эд Вудворд не поддержал Моуринью на трансферном рынке, хотя возможности у клуба были.

Теперь Жозе Моуринью работает с «Тоттенхэмом». Португальского тренера лондонский клуб назначал с прицелом на трофеи. Пока не видно, за счёт чего Особенный может привести команду к большим успехам. Однако здесь в первую очередь нужно поставить вопрос не о компетентности тренера, а о том, есть ли у «шпор» ресурсы для побед в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Если посмотреть на составы топ-клубов Премьер-лиги, то можно убедиться, что «Тоттенхэм» по подбору игроков уступает и «Манчестер Сити», и «Ливерпулю», и «Челси», и, наверное, «Манчестер Юнайтед». Вот и выходит, что на сегодняшний день максимумом «шпор» в чемпионате Англии является борьба за место в топ-4. Такова объективная реальность.

Успех футбольного клуба сегодня – это симбиоз качественного состава и эффективного им управления, симбиоз затраченных на трансферы денег и умений главного тренера. Добиться чего-то значимого без покупок дорогих футболистов невозможно, и не важно, кто у тебя работает на тренерском мостике. Пока Даниэль Леви не сможет обеспечить своего тренера – Жозе Моуринью или кого-либо другого – классными футболистами, говорить о чемпионстве действительно сложно. Хосеп Гвардиола ничего толком не показывал с «Манчестер Сити», пока не получил дорогостоящие трансферы. То же самое получилось и с Юргеном Клоппом в «Ливерпуле». Боссам «Тоттенхэма» пора понять, что без больших вложений на полке с трофеями они могут рассчитывать лишь на Кубок Англии да на Кубок английской лиги.

Маурисио Почеттино выжал из этого «Тоттенхэма» максимум. Команда регулярно попадала в Лигу чемпионов и даже сыграла в финале этого турнира. Чтобы подняться на следующую ступень в иерархии футбольных клубов Европы, «шпорам» недостаточно пригласить тренера, завоевавшего много трофеев. Нужно доставать чековую книжку и тратить деньги на футболистов. Другого пути нет.

Алексей Антоненко