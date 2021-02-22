​Четыре топ-клуба ведут переговоры по трансферу Агуэро

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22 Февраля 2021, 19:31,
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Сразу четыре европейских топ-клуба ведут переговоры по трансферу нападающего Серхио Агуэро. По данным El Chiringuito, интерес к аргентинскому форварду проявляют «Ювентус», «Интер», «Барселона» и «ПСЖ». Их привлекает возможность подписать Агуэро бесплатно, ведь контракт аргентинца с «Манчестер Сити» истекает в конце сезона.
Из-за частых травм и заражения коронавирусом в текущем сезоне Серхио Агуэро провёл за «Манчестер Сити» только девять матчей. На счету аргентинского форварда два забитых гола. В последний раз Агуэро появлялся на футбольном поле ещё третьего января.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Манчестер Сити, Интер Милан, ПСЖ, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021