Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В Англии фанаты могут вернуться на стадионы 17 мая

22 Февраля 2021, 19:16,

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план по возвращению зрителей на спортивные мероприятия. Согласно проекту, с 17 мая футбольные матчи и другие спортивные события смогут посещать до 10 тысяч зрителей, пишет The Telegraph. Ожидается, что тестовым станет финал Кубка Англии по футболу, запланированный на пятнадцатое число.

Таким образом, со зрителями должен пройти заключительный тур английской Премьер-лиги, который запланирован на 23 мая. Впрочем, на ситуацию может повлиять эпидемиологическая ситуация.

В настоящий момент матчи чемпионата Англии проходят при пустых трибунах. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Апл
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Комментарии (1)
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Underdog
22 Февраля 2021, 20:00

Уже и забыл как это смотреть матчи с болельщиками.
Такое ощущение,что играли с пустыми трибунами всегда

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