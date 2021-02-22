​В Англии фанаты могут вернуться на стадионы 17 мая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план по возвращению зрителей на спортивные мероприятия. Согласно проекту, с 17 мая футбольные матчи и другие спортивные события смогут посещать до 10 тысяч зрителей, пишет The Telegraph. Ожидается, что тестовым станет финал Кубка Англии по футболу, запланированный на пятнадцатое число.

Таким образом, со зрителями должен пройти заключительный тур английской Премьер-лиги, который запланирован на 23 мая. Впрочем, на ситуацию может повлиять эпидемиологическая ситуация.

В настоящий момент матчи чемпионата Англии проходят при пустых трибунах.