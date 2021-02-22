​Вернер: «В Англии меня спустили на землю»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер столкнулся с трудностями после переезда в чемпионат Англии. Футболист дал комментарий по поводу начала своего пути на Туманном Альбионе.

«Поначалу у меня было такое представление о себе, будто я приеду в Англию и буду играть так же, как раньше в Германии. Но за пару месяцев здесь меня спустили на землю. В Англии никогда не бывает спокойных игр.

Здесь хватает игроков с ростом в 190 сантиметров, жёстких физически и очень быстрых, включая защитников. Напряжённость Премьер-лиги впечатляет», - рассказал Вернер изданию Kicker.

В 33 матчах за «Челси» Тимо Вернер забил десять голов и отдал девять голевых передач.