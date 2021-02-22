Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Алонсо хочет продлить контракт с «Челси»

22 Февраля 2021, 13:50,

Защитник Маркос Алонсо намерен продлить сотрудничество с лондонским «Челси», об этом рапортует The Sun.

30-летний испанский футболист практически не получал игровой практики в стане «пенсионеров» под руководством Фрэнка Лэмпарда. Однако после назначения немецкого тренера Томаса Тухеля защитник вернулся в состав команды.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Маркоса с английским топ-клубом рассчитано до середины 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги защитник провел восемь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Маркос Алонсо
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