Алонсо хочет продлить контракт с «Челси»

Защитник Маркос Алонсо намерен продлить сотрудничество с лондонским «Челси», об этом рапортует The Sun.

30-летний испанский футболист практически не получал игровой практики в стане «пенсионеров» под руководством Фрэнка Лэмпарда. Однако после назначения немецкого тренера Томаса Тухеля защитник вернулся в состав команды.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Маркоса с английским топ-клубом рассчитано до середины 2023-го года.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги защитник провел восемь поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки.