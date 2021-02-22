Скоулз: «Де Хеа - самое слабое звено в «МЮ»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Я уже говорил о де Хеа. Думаю, он сейчас является самым слабым звеном команды. Давид показывает неуверенную игру. Это становится реальной проблемой для манкунианцев», - передает слова Сколуза портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

Де Хеа защищает цвета английского гранда с 2011-го года. В текущем сезоне 30-летний испанец сыграл 23 поединка в Премьер-лиге и пропустил 27 мячей. В девяти играх голкипер сохранил ворота на замке.