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Скоулз: «Де Хеа - самое слабое звено в «МЮ»

22 Февраля 2021, 12:17,

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Я уже говорил о де Хеа. Думаю, он сейчас является самым слабым звеном команды. Давид показывает неуверенную игру. Это становится реальной проблемой для манкунианцев», - передает слова Сколуза портал Goal.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность к вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

Де Хеа защищает цвета английского гранда с 2011-го года. В текущем сезоне 30-летний испанец сыграл 23 поединка в Премьер-лиге и пропустил 27 мячей. В девяти играх голкипер сохранил ворота на замке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Пол Скоулз
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