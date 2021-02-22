Пулишич может перейти в «Баварию»

Американский хавбек Кристиан Пулишич может покинуть лондонский «Челси» в летнее трансферное окно, об этом рапортует Todofichajes.

Как сообщает источник, полузащитник недоволен количеством игровой практики в стане «пенсионеров». Этой ситуацией намерена воспользоваться мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии рассматривает Кристиана в качестве замены Кингсли Коману. Француз может покинуть клуб грядущим летом.

Пулишич выступает за английский коллектив с лета 2019-го года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 15 поединков, отметившись голом и результативной передачей.