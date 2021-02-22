«Ливерпуль» нацелился на вингера «Севильи»

«Ливерпуль» и «Севилья» могут совершить обмен футболистами, об этом информирует La Razon. Согласно данным источника, в чемпионат Испании может переехать японец Такуми Минамино, ныне выступающий на правах аренды за «Саутгемптон». Взамен «Ливерпуль» хочет получить атакующего полузащитника Лукаса Окампоса.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Минамино сыграл 12 матчей, отметившись тремя забитыми мячами. Что касается Окампоса, то 26-летний аргентинский вингер провел 21 поединок в Примере, забил четыре гола (все - с пенальти) и сделал четыре результативные передачи.