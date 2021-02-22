Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» - фаворит в борьбе за Доннарумму

22 Февраля 2021, 10:38,

21-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, у которого истекает срок действия соглашения с «Миланом», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно данным Todofichajes, главным претендентом на вратаря считается «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов», интерес к Доннарумме проявляют мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».

Трудовой договор Джанлуиджи с «россонери» истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер провел 22 поединка, в которых пропустил 25 мячей. В семи матчах Доннарумма отстоял на ноль.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021
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