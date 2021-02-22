«Манчестер Юнайтед» - фаворит в борьбе за Доннарумму

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22 Февраля 2021, 10:38,
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21-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, у которого истекает срок действия соглашения с «Миланом», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
Согласно данным Todofichajes, главным претендентом на вратаря считается «Манчестер Юнайтед». Помимо «красных дьяволов», интерес к Доннарумме проявляют мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус».
Трудовой договор Джанлуиджи с «россонери» истекает летом 2021-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии голкипер провел 22 поединка, в которых пропустил 25 мячей. В семи матчах Доннарумма отстоял на ноль.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021