«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника «Баварии»

Защитник Никлас Зюле, выступающий в чемпионате Германии за мюнхенскую «Баварию», попал в сферу интересов очередного английского топ-клуба. Об этом рапортует Daily Express.

Источник утверждает, что подписать 25-летнего исполнителя желает руководство «Манчестер Юнайтед». В борьбе за игрока «красным дьяволам» придется столкнуться с лондонским «Челси», ранее заявившим об интересе к Зюле.

Никлас играет за «Баварию» с 2017-го года. Контракт между сторонами истекает летом 2022-го года.

В нынешнем сезоне Бундеслиги защитник принял участие в 15 поединках, записав на свой счет один забитый мяч.