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«Манчестер Сити» не продаст де Брёйне

22 Февраля 2021, 08:35,

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне является неприкасаемым игроком в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, боссы английского топ-клуба ни при каких обстоятельства не продадут 29-летнего плеймейкера. «Горожане» намерены блокировать все предложения, которые будут поступать в летнее трансферное окно.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о подписании нового трудового договора. Действующее соглашение де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023-го года.

Кевин защищает цвета «горожан» с 2015-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги хавбек принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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