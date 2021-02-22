«Манчестер Сити» не продаст де Брёйне

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне является неприкасаемым игроком в «Манчестер Сити». Согласно информации журналиста Фабрицио Романо, боссы английского топ-клуба ни при каких обстоятельства не продадут 29-летнего плеймейкера. «Горожане» намерены блокировать все предложения, которые будут поступать в летнее трансферное окно.

В настоящий момент стороны ведут переговоры о подписании нового трудового договора. Действующее соглашение де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023-го года.

Кевин защищает цвета «горожан» с 2015-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги хавбек принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.