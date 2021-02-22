Брюс – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Мы здорово смотрелись в первый час матча»

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22 Февраля 2021, 00:42,
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Если проанализировать игру, то мы очень хорошо смотрелись в первый час матча. Первый гол разочаровывает. Мы смогли вернуться, но, к сожалению, пропустили второй гол, а затем в наши ворота назначили пенальти. Мы дрогнули в решающий момент, это стоило нам поражения.
Хочу обратиться к болельщикам: я уверен, что у нас всё наладится», - приводит слова Брюса BBC.
После двадцати пяти туров «Ньюкасл» занимает лишь семнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий в зоне вылета «Фулхэм» на три очка.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Стив Брюс