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Брюс – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Мы здорово смотрелись в первый час матча»

22 Февраля 2021, 00:42,

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Если проанализировать игру, то мы очень хорошо смотрелись в первый час матча. Первый гол разочаровывает. Мы смогли вернуться, но, к сожалению, пропустили второй гол, а затем в наши ворота назначили пенальти. Мы дрогнули в решающий момент, это стоило нам поражения.

Хочу обратиться к болельщикам: я уверен, что у нас всё наладится», - приводит слова Брюса BBC.

После двадцати пяти туров «Ньюкасл» занимает лишь семнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий в зоне вылета «Фулхэм» на три очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Стив Брюс
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