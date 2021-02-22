Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1).

«В первом тайме нам не удавалось создавать моменты, несмотря на подавляющее преимущество во владении мячом. Во второй половине мы изменились и довели дело до победы.

Игра Джеймса? Он усердно работает, Дэниэл может многое дать команде, защитникам сложно играть против него», - приводит слова Сульшера BBC.

Сегодняшняя победа позволила «Манчестер Юнайтед» подняться на вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Манчестер Сити» составляет уже десять зачетных баллов.