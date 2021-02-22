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Джеймс: «Я потерял уверенность в себе, хочется верить, что всё изменилось»

22 Февраля 2021, 00:18,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1).

«Было важно сохранить победный настрой после четверга, думаю, что сегодня мы выступили здорово. Люди говорят, что я мало выхожу на поле в последнее время, но я выкладываюсь на полную, когда мне предоставляется шанс.

Надеюсь, что наступил поворотный момент для меня. Я потерял уверенность в себе, много работал на тренировках, хочется верить, что всё изменится», - цитирует Джеймса BT Sport.

Отметим, что Джеймс отметился забитым голом в сегодняшней встрече.

«Манкунианцы» расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, дэниэл джеймс
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Комментарии (1)
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0
altmax
22 Февраля 2021, 01:17

В этом сезоне только мертвым командам забивает. В следующем сезоне, надеюсь, уйдёт в аренду или будет продан

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