Джеймс: «Я потерял уверенность в себе, хочется верить, что всё изменилось»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1).

«Было важно сохранить победный настрой после четверга, думаю, что сегодня мы выступили здорово. Люди говорят, что я мало выхожу на поле в последнее время, но я выкладываюсь на полную, когда мне предоставляется шанс.

Надеюсь, что наступил поворотный момент для меня. Я потерял уверенность в себе, много работал на тренировках, хочется верить, что всё изменится», - цитирует Джеймса BT Sport.

Отметим, что Джеймс отметился забитым голом в сегодняшней встрече.

«Манкунианцы» расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ.