«Манчестер Юнайтед» снова второй после победы над «Ньюкаслом»

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21 Февраля 2021, 23:51,
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«Манчестер Юнайтед» вернулся на победную тропу в матче 25-го тура Премьер-лиги с «Ньюкаслом». «Красные дьяволы» почти все время контролировали мяч, но по ударам не имели громадного перевеса, тем не менее, гораздо лучше реализовывали моменты.
На 30-й минуте Маркус Рэшфорд проник в штрафную с левого края поля и вколотил мяч в ближний угол. Гости отыгрались после подачи углового, и Аллан Сен-Максимен сравнял счет выстрелом со средней дистанции.
После перерыва команда Уле Гуннара Сульшера прибавила, и прострел Неманьи Матича плотным ударом замкнул Дэниэл Джеймс. Точку с пенальти поставил Бруну Фернандеш - 3:1.
«МЮ» подвинул со второго места «Лестер», «Ньюкасл» остается у зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Рэшфорд Маркус 30'
|36' Сен-Максимен Аллан (1:1)
|(2:1) Джеймс Дэниэл 57'
|(3:1) Фернандеш Бруну 75'
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Фред Сантос • Матич Неманья • Джеймс Дэниэл 88' ( Мата Хуан ( 88') • Фернандеш Бруну • 38'Рэшфорд Маркус • Марсьяль Антони 70' ( Гринвуд Мэйсон ( 70')
Запасные: Уильямс Брендон • Байи Эрик • Диалло Амад • Теллес Алекс • Туанзебе Аксел • Хендерсон Дин
Дарлоу Карл • Крафт Эмиль • Ласcеллс Джамал • Кларк Киран • Льюис Джамал • Уиллок Джо • Хэйден Айзак • 38'Шелви Джонджо • Альмирон Мигель 79' ( Гейл Дуайт ( 79') • Сен-Максимен Аллан 77' ( Мёрфи Джейкоб ( 77') • Жоэлинтон 40' 55' ( Фрейзер Райан ( 55')
Запасные: Ритчи Мэтт • Кэрролл Эндрю • Хендрик Джефф • Дамметт Пол • Дубравка Мартин • Лонгстафф Шон
21 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл
три очко
вяло, с долей везения, с кучей изъянов, но пока команда полностью не укомплектуется, меня будет волновать лишь результат, который сегодня добыт.
страшно представить, какой имеется компромат на Сульшера у Марсьяля...
))