«Манчестер Юнайтед» снова второй после победы над «Ньюкаслом»

«Манчестер Юнайтед» вернулся на победную тропу в матче 25-го тура Премьер-лиги с «Ньюкаслом». «Красные дьяволы» почти все время контролировали мяч, но по ударам не имели громадного перевеса, тем не менее, гораздо лучше реализовывали моменты.

На 30-й минуте Маркус Рэшфорд проник в штрафную с левого края поля и вколотил мяч в ближний угол. Гости отыгрались после подачи углового, и Аллан Сен-Максимен сравнял счет выстрелом со средней дистанции.

После перерыва команда Уле Гуннара Сульшера прибавила, и прострел Неманьи Матича плотным ударом замкнул Дэниэл Джеймс. Точку с пенальти поставил Бруну Фернандеш - 3:1.

«МЮ» подвинул со второго места «Лестер», «Ньюкасл» остается у зоны вылета.