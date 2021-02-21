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«Манчестер Юнайтед» снова второй после победы над «Ньюкаслом»

21 Февраля 2021, 23:51,

«Манчестер Юнайтед» вернулся на победную тропу в матче 25-го тура Премьер-лиги с «Ньюкаслом». «Красные дьяволы» почти все время контролировали мяч, но по ударам не имели громадного перевеса, тем не менее, гораздо лучше реализовывали моменты.

На 30-й минуте Маркус Рэшфорд проник в штрафную с левого края поля и вколотил мяч в ближний угол. Гости отыгрались после подачи углового, и Аллан Сен-Максимен сравнял счет выстрелом со средней дистанции.

После перерыва команда Уле Гуннара Сульшера прибавила, и прострел Неманьи Матича плотным ударом замкнул Дэниэл Джеймс. Точку с пенальти поставил Бруну Фернандеш - 3:1.

«МЮ» подвинул со второго места «Лестер», «Ньюкасл» остается у зоны вылета.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл
(1:0) Рэшфорд Маркус 30'    
    36' Сен-Максимен Аллан (1:1)
(2:1) Джеймс Дэниэл 57'    
(3:1) Фернандеш Бруну 75'    
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк Фред Сантос Матич Неманья Джеймс Дэниэл   88' (Мата Хуан (   88') Фернандеш Бруну   38' Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони   70' (Гринвуд Мэйсон (   70')
Запасные: Уильямс Брендон Байи Эрик Диалло Амад Теллес Алекс Туанзебе Аксел Хендерсон Дин
Дарлоу Карл Крафт Эмиль Ласcеллс Джамал Кларк Киран Льюис Джамал Уиллок Джо Хэйден Айзак   38' Шелви Джонджо Альмирон Мигель   79' (Гейл Дуайт (   79') Сен-Максимен Аллан   77' (Мёрфи Джейкоб (   77') Жоэлинтон   40'   55' (Фрейзер Райан (   55')
Запасные: Ритчи Мэтт Кэрролл Эндрю Хендрик Джефф Дамметт Пол Дубравка Мартин Лонгстафф Шон
21 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ньюкасл
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Комментарии (3)
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0
kos34rus
22 Февраля 2021, 00:54

три очко

1
Element-22
21 Февраля 2021, 23:57

вяло, с долей везения, с кучей изъянов, но пока команда полностью не укомплектуется, меня будет волновать лишь результат, который сегодня добыт.
страшно представить, какой имеется компромат на Сульшера у Марсьяля...

0
CELTIC FROST
22 Февраля 2021, 00:31

))

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