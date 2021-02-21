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Моуринью: «У меня нет сомнений в себе, ни капли»

21 Февраля 2021, 19:18,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сомневается в себе даже после поражения от «Вест Хэма» (1:2).

«Я не сомневаюсь в себе. Ни капли. Важно понимать, что результат – совокупность многих вещей в футболе, методы моего тренерского штаба не имеют равных в мире.

Игровой кризис? Я не понимаю, что вы имеете в виду под этим. Да, в раздевалке все расстроены, но я бы не назвал это кризисом, просто плохие результаты. Мы проигрываем слишком много матчей», - цитирует португальского специалиста standrt.co.

«Тоттенхэм» занимает лишь девятую строчку в АПЛ, отставая от пятого места уже на семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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0
ингерман
21 Февраля 2021, 20:36

ай.. ха-ха-ха.. тут энди таккер с джефом питерсом сразу поняли всю ничтожность своего существования на просторах мировой литературы.. )))

0
Юбор
21 Февраля 2021, 20:17

Так уже ни у кого нет сомнений. И очень давно, с самого начала.

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