Моуринью: «У меня нет сомнений в себе, ни капли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сомневается в себе даже после поражения от «Вест Хэма» (1:2).

«Я не сомневаюсь в себе. Ни капли. Важно понимать, что результат – совокупность многих вещей в футболе, методы моего тренерского штаба не имеют равных в мире.

Игровой кризис? Я не понимаю, что вы имеете в виду под этим. Да, в раздевалке все расстроены, но я бы не назвал это кризисом, просто плохие результаты. Мы проигрываем слишком много матчей», - цитирует португальского специалиста standrt.co.

«Тоттенхэм» занимает лишь девятую строчку в АПЛ, отставая от пятого места уже на семь зачетных баллов.