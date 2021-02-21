Моуринью: «У меня нет сомнений в себе, ни капли»

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21 Февраля 2021, 19:18,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не сомневается в себе даже после поражения от «Вест Хэма» (1:2).
«Я не сомневаюсь в себе. Ни капли. Важно понимать, что результат – совокупность многих вещей в футболе, методы моего тренерского штаба не имеют равных в мире.
Игровой кризис? Я не понимаю, что вы имеете в виду под этим. Да, в раздевалке все расстроены, но я бы не назвал это кризисом, просто плохие результаты. Мы проигрываем слишком много матчей», - цитирует португальского специалиста standrt.co.
«Тоттенхэм» занимает лишь девятую строчку в АПЛ, отставая от пятого места уже на семь зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
ай.. ха-ха-ха.. тут энди таккер с джефом питерсом сразу поняли всю ничтожность своего существования на просторах мировой литературы.. )))
Так уже ни у кого нет сомнений. И очень давно, с самого начала.