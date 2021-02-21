Моуринью: «Мы находимся не на том месте, которое соответствует нашему потенциалу»

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21 Февраля 2021, 18:05,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2).
«Думаю, что мы сделали достаточно для победы. Проигрывая, вы должны хорошо поговорить с командой в перерыве, во втором тайме мы играли лучше. «Вест Хэм» много оборонялся, мы давили и создавали моменты, но сегодня нам не повезло.
Восьмое место в таблице? Чувствую, что мы находимся не на той строчке, которая соответствует нашему потенциалу. Мы должны подниматься выше, сейчас я разочарован. Вернуться в первую четверку с каждым туром будет всё сложнее и сложнее», - цитирует португальского специалиста BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
ай мавринья давно превратилась в дешевого цыгАна которого гоняют пинками по базару как боруха.. )))
Так что это твоя вина, теперь будь добр освободи свое место тому кто может реализовать тот самый потенциал....