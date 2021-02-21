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Моуринью: «Мы находимся не на том месте, которое соответствует нашему потенциалу»

21 Февраля 2021, 18:05,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2).

«Думаю, что мы сделали достаточно для победы. Проигрывая, вы должны хорошо поговорить с командой в перерыве, во втором тайме мы играли лучше. «Вест Хэм» много оборонялся, мы давили и создавали моменты, но сегодня нам не повезло.

Восьмое место в таблице? Чувствую, что мы находимся не на той строчке, которая соответствует нашему потенциалу. Мы должны подниматься выше, сейчас я разочарован. Вернуться в первую четверку с каждым туром будет всё сложнее и сложнее», - цитирует португальского специалиста BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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0
ингерман
21 Февраля 2021, 19:21

ай мавринья давно превратилась в дешевого цыгАна которого гоняют пинками по базару как боруха.. )))

1
Misha_diablo_football
21 Февраля 2021, 18:54

Так что это твоя вина, теперь будь добр освободи свое место тому кто может реализовать тот самый потенциал....

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