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Мойес: «Мы играли не так хорошо, как мне хотелось бы»

21 Февраля 2021, 17:45,

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не считает, что его команда сыграла идеально в матче с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Прекрасный результат для нас. «Тоттенхэм» - одна из лучших команд в мире, которая обладает фантастическими игроками.

Если честно, то я не думаю, что мы играли так хорошо, как мне хотелось бы. Нам нужно продолжать работать над владением мячом, еще есть в чем прибавлять. Я уверен, что мы можем играть намного лучше, команда пока не вышла на свой пик.

Лингард? Он играет прекрасно и уже вносит свой вклад в успехи команды. Я очень хотел заполучить этого игрока», - приводит слова Мойеса BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
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