Мойес: «Мы играли не так хорошо, как мне хотелось бы»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес не считает, что его команда сыграла идеально в матче с «Тоттенхэмом» (2:1).

«Прекрасный результат для нас. «Тоттенхэм» - одна из лучших команд в мире, которая обладает фантастическими игроками.

Если честно, то я не думаю, что мы играли так хорошо, как мне хотелось бы. Нам нужно продолжать работать над владением мячом, еще есть в чем прибавлять. Я уверен, что мы можем играть намного лучше, команда пока не вышла на свой пик.

Лингард? Он играет прекрасно и уже вносит свой вклад в успехи команды. Я очень хотел заполучить этого игрока», - приводит слова Мойеса BBC.