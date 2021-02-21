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Лингард – о победе над «Тоттенхэмом»: «Удача была на нашей стороне»

21 Февраля 2021, 17:37,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

«Блестящее выступление, ребята в восторге. Сегодня удача была на нашей стороне.

Было важно сыграть во втором тайме с той же интенсивностью, как и в первом, мы все понимали, что будет очень тяжело.

Меня тепло приняли в команде, я очень быстро адаптировался, каждый раз выхожу на поле с улыбкой и наслаждаюсь футболом – это самое главное», - цитирует Лингарда Sky Sports.

Стоит отметить, что сегодняшняя победа позволила «Вест Хэму» подняться на четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Джесси Лингард
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